Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç teğmen H.H.Y. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından Aydın'a gönderileceği öğrenildi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:44