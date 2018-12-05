Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir, Kayseri
ve Konya
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında muvazzaf Hava İstihbarat Üsteğmen Adem B, meslekten ihraç Gökhan Ç. ile öğrenci Neşet D. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde ve Hakkari
'de düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüphelilerden Neşet D, Hakkari'nin Yüksekova
ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise soruşturmanın sürdüğü Kayseri ve Konya'ya gönderildi.
Eskişehir
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:35