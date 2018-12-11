Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir, Mardin
ve Muğla
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, meslekten ihraç edilen 4 polis memuru ile eski astsubay ve bir kadın zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Eskişehir
11 Aralık 2018 Salı 10:08