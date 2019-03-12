Eskişehir'de Fetö Sanığına Hapis Cezası

Eskişehir
'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, hava astsubay olarak görev yaparken mesleğinden ihraç edilen Abdulkadir Sarıkaya
ile avukatı hazır bulundu.
Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Sanığın "Ankesörlü telefondan 93 kere eski kız arkadaşlarım aramış olabilir. Benim örgütle hiçbir alakam yoktur." cevabına istinaden mahkeme başkanı, "Diğer astsubaylar da aynı numaralardan aranmış. Onları da mı kız arkadaşların aramış?" dedi.
Mahkeme heyeti, Abdulkadir Sarıkaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Sarıkaya, Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA