Eskişehir'de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildiİZMİR merkezli FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 18 muvazzaf asker işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:57
Eskişehir'de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
İZMİR merkezli FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 18 muvazzaf asker işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 muvazzaf astsubayın Eskişehir'de olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı kararı bulunan 18 FETÖ şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. Eskişehir’de FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, İzmir, Güncel, Haber

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