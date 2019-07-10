10.07.2019 10:25
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Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı

Eskişehir

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında muvazzaf kara teğmen A.A. ile meslekten ihraç edilen teğmen E.G. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Eskişehir, İstanbul, Ankara, Güncel

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