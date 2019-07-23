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Eskişehir'de FETÖ şüphelileri yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.

23.07.2019 10:46 Eskişehir
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
İzmir ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan muvazzaf yüzbaşı S.G. ile uzman çavuş S.T'nin Eskişehir'de oldukları belirlendi.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Eskişehir, Kütahya, İzmir, Güncel

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