Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 1 Şahıs Yakalandı

07 Aralık 2018 Cuma 12:30



07 Aralık 2018 Cuma 12:30

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Faik K. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheli şahıs, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR