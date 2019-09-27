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Eskişehir'de fetö şüphelisi 11 eski polis adliyede

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, KHK ile meslekten ihraç edilen aralarında 3'üncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 11 eski polis, adliyeye sevk edildi.

27.09.2019 10:32Eskişehir'de fetö şüphelisi 11 eski polis adliyede
ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, KHK ile meslekten ihraç edilen aralarında 3'üncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 11 eski polis, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Konya ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. KHK ile meslekten ihraç edilen 3'üncü sınıf emniyet müdürü Abdülkadir Ü., emniyet amiri Ahmet D. ile komiserler Abdülkadir K., Fatih Mehmet D., Mecit B., Mehmet E., Mehmet Ö., Salih Ö., Bülent T., komiser yardımcıları Ahmet Şevki D. ve Emine G. gözaltına alındı. Örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları belirlenen şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'nde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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