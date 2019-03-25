Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 4 Kişi Yakalandı

ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana
ve Şanlıurfa
Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin kent merkezindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin soruşturmaların sürdüğü şehirlere gönderileceği belirtildi.
Terörle Mücadele Şubesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Kaynak: DHA