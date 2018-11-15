Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 5 Kişi Yakalandı

Eskişehir
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, "ByLock" kullandığı iddia edilen 2'si kadın toplam 5 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 2'si kadın toplam 5 şüpheli hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, ByLock" kullandığı öne sürülen şüpheliler, kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalandı.
Öte yandan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
15 Kasım 2018 Perşembe 13:12