Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 7 Asker Adliyede

Eskişehir
merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, 7 asker adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, FETÖPDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Kasım'da operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara
ve Konya
'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1 subay ile 6 astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6'sı muvazzaf, 7 asker, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Eskişehir
22 Kasım 2018 Perşembe 12:48