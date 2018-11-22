22 Kasım 2018, 12:48
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Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 7 Asker Adliyede

Eskişehir

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, 7 asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, 7 asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖPDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Kasım'da operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1 subay ile 6 astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6'sı muvazzaf, 7 asker, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Eskişehir
22 Kasım 2018 Perşembe 12:48