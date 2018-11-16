Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Çift Kent Merkezinde Yakalandı

Eskişehir
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları ve terör örgütüne üye olduğu öne sürülen çift yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında asistan olarak görev yapan S.G. ile eşi serbest meslek sahibi Serdal G. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı verildi. 'ByLock' kullandığı öne sürülen çift, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla kent merkezinde yakalandı.
Öte yandan emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdal G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir