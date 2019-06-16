16.06.2019 14:41
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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi kadın yakalandı

Eskişehir

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli kadın, gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli kadın, gözaltına alındı.
Örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan A.Y. hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen A.Y. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Bilecik'e gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Bilecik, Eskişehir, Güncel

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