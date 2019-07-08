08.07.2019 12:33
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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan Derya S'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Şüpheli Derya S, Batıkent Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Eskişehir, Bursa, Güncel

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