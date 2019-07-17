17.07.2019 11:35
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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan E.A'nın Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli E.A, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Eskişehir, İstanbul, Güncel

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