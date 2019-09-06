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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

06.09.2019 11:30 Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan meslekten ihraç hava astsubay Burak B'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Şüpheli Burak B, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Niğde'ye gönderileceği öğrenildi.

Eskişehir, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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