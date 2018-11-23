Eskişehir'de Fetö Üyeliğinden Aranan Zanlı Yakalandı

Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden aranan zanlı yol kontrolü sırasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Ankara
kara yolu Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan astsubay Özkan E'nin, İstanbul
'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ve açığa alındığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.