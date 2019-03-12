Eskişehir'de Firari Fetö Hükümlüleri Yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 4 yıldır aranan Cüneyt U. ve Halil S'nin kent merkezinde saklandıklarını belirledi.
Ekipler, söz konusu 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonda saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Haklarında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 1 ay 15 gün ve 3 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Güncel
Kaynak: AA