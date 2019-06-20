20.06.2019 13:41
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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesiekipleri,Uşak2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Cemal Ç'yi, Kumlubel Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü,Eskişehir,Güncel

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