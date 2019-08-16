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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

16.08.2019 10:47 Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Saklandığı evde gözaltına alınan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Sema B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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