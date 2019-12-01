Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Talha E'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Talha E, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı evinin önünde gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.