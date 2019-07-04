04.07.2019 15:22
Haberler» Güncel» Haber

Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir

Eskişehir'de, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesince 44 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen Şerafettin B'nin (54), Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Ekipler, bu kişiyi Reşadiye Camisi yakınında düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.
Şerafettin B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:55   Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı (2)
17:55   Mersin'de afet tatbikatı
17:54   Şehidin ağabeyi: "Düşmana inat ağlamayacağım"
17:54   Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı
17:53   Berfin'in yüzüne asit türü sıvı atan sanık hakim karşısında
17:53   Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da gösteri
17:53   Tırnak mantarını dert etmeyin !