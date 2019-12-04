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Eskişehir'de firari iki hükümlü yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan biri kadın iki hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

04.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:40Eskişehir'de firari iki hükümlü yakalandı
'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan biri kadın iki hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Işıklar Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kadın ile yanındaki kişiyi takibe aldı.
ekiplerini fark ederek kaçan Göknur Ç. ile yanında bulunan Ö.A. (17) kovalamaca sonucu yakalandı.
Yapılan güvenlik sorgulamalarında, Göknur Ç'nin, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2011 yılından bu yana "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı, hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Polis, Ö.A'nın ise Eskişehir Çocuk Mahkemesi ile Sulh Ceza Hakimliğince 9 farklı hırsızlık ile başka suçlardan arandığını, bunun yanı sıra hakkında 23 ayrı suç kaydının olduğunu belirledi.
Hükümlülerin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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