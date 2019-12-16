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Eskişehir'de gazetecinin darbedilmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.

16.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:30Eskişehir'de gazetecinin darbedilmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı
'de gazeteci Hakkı Sağlam'ın darbedilmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.
3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ü.M, gazeteci Hakkı Sağlam ve taraf avukatları katıldı.
Ü.M. savunmasında, olay günü Sağlam ile tesadüfen karşılaştığını, amacının kavga etmek olmadığını öne sürdü.
Mahkemenin hakimi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.
Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde iki kişi gazeteci Hakkı Sağlam'ı darbetmiş, çevredeki güvenlik kameraların kayıtlarından eşkali belirlenen şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlılardan N.K. serbest bırakılmış, Ü.M. ise tutuklanmıştı.

Hakkı Sağlam, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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