Eskişehir'de, gençler sokaklara akın etti

Eskişehir'de, gençler sokaklara akın ettiESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler sokaklara akın etti.

15.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:01
Eskişehir'de, gençler sokaklara akın etti
ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler sokaklara akın etti. Sıcak hava nedeniyle özellikle parklarda ağaç altlarında oturan gençleri, polis ekipleri sık sık sosyal mesafelerini korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı.
Koronavirüsle mücadale kapsamında, 4 Nisan'da başlayan 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında bugün 15 - 20 yaş gurubunun sokağa çıkmasına saat 11: 00-15: 00 saatleri arası izin verildi. İznin başlamasının ardından Eskişehirli gençler sokaklara akın etti. Arkadaşlarıyla buluşan bazı gençler Porsuk Çayı kıyısına oturup, sohbet etti. Kimileri ise hava sıcaklığının 34 dereceye çıkması nedeniyle parklardaki ağaçların altında oturmayı tercih etti. Polis ekipleri, gençlerin yoğun olduğu bölgelerde gezerek, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan Eren Kılınç, evde çok bunaldıklarını belirterek, "Kısıtlamadan dolayı dışarıya çıkamıyorduk. Bugün çıktık, rahat bir nefes aldık. 30 gündür evden çıkamadığımız için iyice bunaldık. Bir de sınava hazırlanıyoruz. Bu sene bizim üniversite senemiz. Sınav tarihlerinin değiştirilmesi nedeniyle de çok zorlandık. Bugün arkadaşlarla geziyoruz. Zaten her yer kapalı. Biraz hava alacağız. Porsuk Çayı kenarına oturup, başka yerleri gezeriz" dedi.
Üniversite sınavına hazırlanan Barış Kıdırgıç, "Ben de mutluyum tabii dışarı çıktığım için. Yaklaşık 30 gündür evdeydik, çıkamadık. Sonunda bugün çıktık, arkadaşlarımla buluştum. Ben de YKS'ye hazırlanıyorum. Sınav tarihinin tekradan eski haline alınmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. Hava değişikliğinin çok güzel olduğunu söyleyen Taha Koç ise, "Koronavirüs nedeniyle uzun süredir evlerdeyiz. Hava değişikliği güzel oldu. İnşallah bunu da atlatacağız. Sınav sürecinde evde olmak biraz zor oluyor. Evde vaktimizi ders çalışarak geçiriyoruz Bugün arkadaşlarla bıluşup, biraz kafa dağıtalım dedik" dedi. Eskişehir’de, gençler sokaklara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Polis, Güncel, Haber

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