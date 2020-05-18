Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

18.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:50
Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi'ndeki (EMKO) tesiste presleme yapılırken çıkan kıvılcımlar, depo bölümündeki malzemeleri tutuşturdu.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Söndürme çalışmasına yardım eden bir işçinin kolunda yanıklar oluştu. Bu kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.
İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikanın depo bölümü kullanılamaz hale geldi.
Fabrikanın bir kısmına da zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Eskişehir’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26’ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Haberler››Güncel››Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:28: Kağıthane'de bazı marketler önünde kuyruklar oluştu - Haber 15:28: Yeni dünya düzeninde ekonomik büyüme ve rekabet için "5K-1N" formülü - Haber 15:28: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "19 Mayıs" mesajı Açıklaması - Haber 15:27: Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yıl dönümü - Haber 15:26: Kayıp dağcı, 6 gündür aranıyor - Haber 15:02: İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir - Haber 12:51: Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti - Haber 12:39: Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti - Haberler 10:52: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor - Haber 09:43: Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor - Ekonomi