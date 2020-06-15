Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler

Heykel dostu Eskişehir'de yaşam nasıldır? Dünya'nın en güvenli 10 şehri arasına giren Eskişehir hakkında bilinmeyenler.

Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler
15.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:30

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Eskişehir nüfusu 2019 yılına göre 887.475'dir. Karasal iklimin görüldüğü şehirde ormanlık alanlar ve ağaç çeşitliliği çoktur. Öğrenci şehri olarak bilinen şehirde genç nüfus çoğunluktadır. Şehirde iki devlet üniversitesi bulunmaktadır. 2016 yılında dünya'nın en güvenli şehirleri arasında seçilmiştir.

ESKİŞEHİR İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Yeryüzü şekilleri, denize uzaklığı sebebiyle karasal iklim görülmektedir. Kışlar kar yağışlı yazlar isebulutlu ve açık geçer. Yılın en soğuk ayı ocaktır. Eskişehir'de yağışlar, kışın kar ve yağmur halinde görülür. Aralık ayından itibaren yağışlar daha çok kar şeklindedir. Çoğunluğuçam, meşe, gürgen, ardıç, katran ve köknar ağaçlarının oluşturduğu şehir, söğüt, ve kavak ağaçlarına rastlanmaktadır.

ESKİŞEHİR'DE GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Karacahisar Kalesi: Osmanlı'nın ilk fethettiği kale olma özelliği taşımaktadır. 7.ve 8'inci yüzyılda yapımına başlanan kale, 11 ve 12'nci yüzyıllarda büyük ölçüde Selçuklu hâkimiyetine girdi.

Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler

Seyyid Battal Gazi Külliyesi Ve Türbesi: Bu türbede zikir odası, kırklar odası, halife odası, aş evi, bektaşi dergahı, ekmek evi, çilehane ve çoban baba türbesi bulunmaktadır.

Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler

Sivrihisar Ulu Camii: Sivrihisar Ulu Cami, ahşap direkli ve ahşap tavanlı olması ile önemlidir. Bizans dönemine ait başlıklar kullanılmıştır. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kaydedilmiştir.

Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler

Nasreddin Hoca'nın Evi: 13.yüzyıldayaşayan bilimci, hukukçu, din adamı ve eğitimci Nasrettin Hoca, Eskişehir'in Hortu(Nasreddin Hoca Beldesinde) köyünde doğdu. Her yıl burada Nasrettin Hoca Doğum Şenlikleri, 03-10 Haziran tarihleri arasında il merkezinde ve Hortu köyünde kutlanmaktadır.

Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler

Dağlık Frigya Asmainler Saklı Vadi: Çok bilinmeyen saklı vadiler arasındadır. Doğal güzelliği ile dikkat çeken yapı, adını yamaçlardaki kaya mezarlıklarından almıştır.

Zey Köyü: Kayalık yamaçta kurulan bu köy, kaya kütlelerinin yüksek kesiminde on iki adet mezar oda ve üzüm ezme havuzu bulunmaktadır.

Kırk Ambar Çarşısı: Çarşı genel yapısı ile sizi büyüleyecek, içindeki bulunan restoranlardakonuklar geleneksel yemekler ile lezzet şöleni yaşarlar. En önemli özelliği ise kadın girişimciler tarafından yönetiliyor olmasıdır.

Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler

Zaimağa Konağı: Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşlar ile aldığı önemli kararlar bu konakta alınırdı.

ESKİŞEHİR MUTFAĞI

Göbete

Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler

Çibörek

Harşıl

Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler

Kelem Dolması

Balaban

Kuzu Sorpa

Miyane Çorbası

Haşhaşlı Gözleme

Boza

Eskişehir'de gezilecek yerler nerelerdir? Eskişehir'in iklim ve bitkisi örtüsü nedir? Eskişehir hakkında bilinmeyenler

ESKİŞEHİR HAKKINDA BİLİNMEYENLER

-Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir, oldukça uygun fiyatlıdır.

-Kavurucu yaz günlerinde bile akşamları serin olur.

- Çok sık uçak gürültüsü duyarsınız.

- Her yer birbirine yakındır. Taksiye binmenize hiç gerek kalmaz.

-Tatarların yoğun olarak yaşadığı şehirdir.

-Tam bir heykel cennetidir.

-Şehrin nüfusunun %80'inini öğrenciler oluşturuyor.

Etiketler: İç Anadolu Bölgesi, Nasreddin Hoca, Eskişehir, Gündem, Güncel, Haber

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