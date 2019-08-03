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Eskişehir'de gökyüzü renklendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde organize edilen "Sivrihisar Model Uçak ve Paraşüt Festivali 2019"da katılımcılar gökyüzünü renklendirdi.

03.08.2019 15:43 Eskişehir'de gökyüzü renklendi
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde organize edilen "Sivrihisar Model Uçak ve Paraşüt Festivali 2019"da katılımcılar gökyüzünü renklendirdi.
Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen festivale birçok kentten 28 paraşütçü ve 33 model uçak tutkunu katıldı. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, uçuş simülatörleriyle eğlenceli vakit geçirip, açılan stantlarda alışveriş yapma fırsatı da buldu.
Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla, ülkenin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk ise "Mor Menekşe" adlı uçağıyla gösteri uçuşu yaptı.
Etkinlik kapsamında yarın da gösteriler gerçekleştirilecek.

Sivrihisar, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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