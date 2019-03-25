Eskişehir
'de gözaltına alınan 4 HDP
'li adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR'de nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HPD'nin parti meclis üyesi Alper Öztürk'ünde bulunduğu biri kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.
HDP Eskişehir teşkilatı dün Kütahya
karayolu üzerindeki orman fidanlığında nevruz kutlaması etkinliği düzenledi. HDP'nin parti meclis üyesi Alper Öztürk ve HDP İl Başkanı Enver Tek program birer konuşma yaptı. Etkinliğin sunuculuğunu ise il yönetim kurulu üyesi Rana Rende
ile parti üyesi Mustafa Göral yaptı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri nevruz programının ardından 'terör propagandası' yaptıkları gerekçesiyle Alper Öztürk, Enver Tek, Rana Rende ile Mustafa Göral'i gözaltına aldı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Geceyi gözaltında geçiren 4 şüpheli bu sabah işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler girişte sloganlar attı. Polis
ekipleri adliye girişinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüphelilerin savcılık sorgularına başlandı.
Eskişehir, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Kaynak: DHA