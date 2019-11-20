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Eskişehir'de hafif ticari araç, tır'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı

Eskişehir'de hafif ticari araç, TIR'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralıESKİŞEHİR'de hafif ticari araç, önünde giden TIR'a çarptı.

20.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:18
'de hafif ticari araç, TIR'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı
ESKİŞEHİR'de hafif ticari araç, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada 5'i çocuk 8 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece yarısı Kütahya-Eskişehir karayolu 40'ncı kilometrede meydana geldi. 03 SE 750 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önünde giden 34 GN 2892 çekici, 34 MFZ 56 dorse plakalı TIR aracına arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla yaralılar Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Eskişehir'de hafif ticari araç, tır'a çarptı 5'i çocuk 8 yaralı

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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