ESKİŞEHİR'DE, HATALI PARK YAPAN SÜRÜCÜLERE KAMERALI DENETİM

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından başlatılan uygulamada, çift sıra park yapan sürücülere Kent Güvenliği Yardımı Sistemi (KGYS) kameraları kullanılarak ceza uygulanacak.İl genelinde araç sayısının artması ve bazı sürücülerin bilinçsiz davranışları, trafiğin akışını olumsuz etkiliyor. Özellikle vatandaşların şikayetçi olduğu çift sıra araç park etme sorunu, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından önemle takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın da, Türkiye genelinde tüm Emniyet Müdürlükleri'ne gönderdiği yazı ile ana arter sayılan caddelerde çift sıra halinde park etmek tarihe karışacak. Geçici olarak duraklama yapmanın da yasak olduğu arterlerde trafik ekipleri göz açtırmayacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Hakan Biçer, hatalı sürücülerin kurulan Kent Güvenliği Yardımı Sistemi yardımıyla tespit edileceğini söyledi. Biçer, İçişleri Bakanlığımızın bu ay başında İl Emniyet Müdürlüklerine göndermiş olduğu emir yazı ile illerimizde bulunan ana arterler üzerindeki caddelerde ikinci sıra hatalı park etmiş araçlar, trafik akışına ve trafik güvenliğine engel yaratıyor. Bu araçların; illerimizde bulunan Kent Güvenliği Yardımı Sistemi veya daha sonra yapılacak olan kamera sistemleri ile denetlenmesi, takip edilmesi ve cezalandırılması emri verilmiştir. Bu kapsamda bizler de arter olarak kabul ettiğimiz caddelerimizde Kent Güvenliği Sistemi yardımıyla izlemeler yapıyoruz. Trafiğin akışını olumsuz etkileyen ikinci sıra park etmiş araç sürücülerini uyarıp, 15 gün sonra da cezai işlem uygulayacağız. Caddelere, belediye ile birlikte uyarı tabelalarımızı da yerleştirdik diye konuştu.