Eskişehir'de Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Eskişehir
'in Sivrihisar
ilçesinde bir ahırdan 6 büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Buhara
Mahallesi'nde bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki iş yeri ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığa karıştıkları belirlenen zanlıların bulunduğu aracın Afyonkarahisar- Emirdağ
kara yolu istikametine gittiğini belirledi.
Şüpheliler H.Y, M.A.A. ve T.Y, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, çalınan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
Jandarma, Sivrihisar, Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA