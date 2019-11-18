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Eskişehir'de helikopter ile trafik denetimi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havadan gerçekleşen trafik denetimde 23 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

18.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:47Eskişehir'de helikopter ile trafik denetimi
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havadan gerçekleşen trafik denetimde 23 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Denetim faaliyetlerinin etkinliklerini arttırarak sürücülerde 'algılanan yakalanma riski' duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlere Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'de katılırken, denetimler sonucu kurallara uymayan 23 araç sürücüsüne 6 bin 360 lira para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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