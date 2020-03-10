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Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Eskişehir 'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesindeki bir fabrikadan kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Z.Ç, G.G, S.D. ile N.S.Z'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.S.Z. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mihalıççık, Eskişehir, Güncel
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