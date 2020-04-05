Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
05.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:36
Uluönder Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki boş arsada park halinde bulunan 2 tırın akülerinin çalınması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliler G.G. (22), S.Ş. (21), C.Ş. (22) ile O.G'yi (22) kovalamaca sonucu Şeker Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan 4 kişinin çaldığı aküler sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: AA