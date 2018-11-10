Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:53



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:53

Eskişehir'de bir iş yerinden otomobil aksesuarları çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bir oto aksesuar iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin pikapla olay yerinden kaçtıklarını belirledi.Bölgede, çalışma başlatan polis, şüpheliler Ali Osman Ç, Kadir Ç. ile Serkan D'yi belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakaladı.Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve hırsızlık malları sattıkları iş yerlerinde yapılan aramada, çalınan aksesuarlar bulundu.Şüpheli 3 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.