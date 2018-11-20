Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

20 Kasım 2018 Salı 12:16



20 Kasım 2018 Salı 12:16

Eskişehir'de çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.Ekipler, evlerden ziynet eşyası iş yerlerinden de para çaldıkları belirlenen şüpheliler Ö.K, F.K. ile S.K'yi kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullandıkları malzemelerin yanı sıra, çalınan ziynet eşyaları, ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu malzeme ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.