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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

21.07.2019 13:56 Eskişehir
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı.
Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalan Y.A. ile M.M.D'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin kentte 6 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları belirlendi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

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