Haberler » Güncel » Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Eskişehir'de çok sayıda su motorunun çalınması olayına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

07.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:02 Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
Eskişehir'de çok sayıda su motorunun çalınması olayına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekipleri, merkez Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü, Beylikova ilçeleri ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen 200 bin lira değerindeki su motorlarının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler B.Ö, İ.A, M.A, S.D, S.G. ile hırsızlık olaylarında kullanılan araçları kolluk kuvvetlerinin tespitini engellemek maksatıyla kiralık araç bilgi sistemine kayıt yapmadan şüphelilere teslim eden araç kiralama şirketinin sahibi C.A'yı Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:52   TBMM Başkanı Şentop, Tarihi Meksika Cumhuriyeti Senatosu'nu ziyaret etti
20:52   Oyuncak yüklü TIR otoyolda yandı
20:52   Kırklareli'nde sağlık ve polis ekibine saldırı: 2 yaralı
20:51   Ömür Akkor: Göbekliepe'de ateşte et pişirmişler
20:50   Suriye Anayasa Komitesi toplantıları devam ediyor
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:53:55