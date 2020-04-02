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Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Eskişehir'de, 2 şahsa ait motosiklet çaldığı öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

02.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:40
Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
Eskişehir 'de, 2 şahsa ait motosiklet çaldığı öne sürülen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriye Mahallesi Selçuklar Sokak'ta park halinde bulunan Ahmet A.'ya ait 1 adet, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinden ise, Hüseyin C.'ye ait 1 adet motosiklet çalındı. Yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen A.S., B.N. ve A.S. isimli şahıslar Hüseyin C. isimli şahıstan çaldıkları motosikleti farklı bir kişiye satarken suçüstü yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin evlerinin bodrum katında yapılan aramada daha önce Ahmet A. isimli şahsa ait olan motosiklet de bulunurken, şahısların çalınan motosikletin eskiyen kısmını tamir ettikleri de dikkat çekti.

Öte yandan şüpheli 3 şahsın emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, 3. Sayfa
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