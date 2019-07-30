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Eskişehir'de 'huzur' uygulaması

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzur' uygulaması kapsamında kentte denetimler yapıldı.

30.07.2019 12:21 Eskişehir'de 'huzur' uygulaması
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzur' uygulaması kapsamında kentte denetimler yapıldı.

Kentte suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli 450 polisle 30 ayrı bölgede uygulama yapıldı. Uygulamaya; Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli ekipler katıldı. Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya karayolları, İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde yapılan denetimlerde, bin 200 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 150 araç da kontrol edildi.

Öte yandan denetimlerde, arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 adet delici ve kesici alet ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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