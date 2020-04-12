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Eskişehir'de huzurevinde korona virüs alarmı

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevinde çok sayıda yaşlının testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

12.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:15
Eskişehir'de huzurevinde korona virüs alarmı
Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevinde çok sayıda yaşlının testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, dışarıdan misafir kabul edilmeyen huzur evlerinde ilk vaka Eskişehir'de görüldü. Bir çalışanın korona virüsü taşıması neticesinde Hacı Süleyman Çakır Huzurevinde bulunan yaşlılara kısa sürede yayıldığı iddia edildi. Yaşlıların rahatsızlanması sonrasında yapılan testlerde çok sayıda pozitif vaka çıkması üzerine çalışanlar ve huzurevi sakinleri Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada karantina altına alınan çok sayıda virüse yakalanmış huzurevi sakinlerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Konuyla ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatılırken, bahse konu huzur evi ve çevresi boşaltılarak karantina altına alındı.
Diğer yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan karar sonrasında huzurevlerine ziyaretçi girişi kapatılmış, çalışanlar bina içinde izole edilerek evlerine gönderilmeyerek, hastalığın önüne geçilmesi planlanmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Çakır, Eskişehir, Huzur, Güncel
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