Eskişehir'de İclal Aydın'a yoğun ilgi
Oyuncu ve yazar İclal Aydın, Eskişehir'de düzenlenen söyleşi ve imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.
08.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:32
Oyuncu ve yazar İclal Aydın , Eskişehir 'de düzenlenen söyleşi ve imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, İclal Aydın'ın söyleşisi ile başlayıp okurlarının kitaplarını imzalaması ile devam etti. Espark Alışveriş Merkezi'ndeki etkinliğe katılım yoğun olurken, sevenleri İclal Aydın'la fotoğraf çekinme fırsatı buldu. Sevenlerinin kitaplarını da imzalayan ünlü isim, böylesi yoğun bir kalabalıkla buluşma fırsatı bulduğu için AVM yönetimine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, İclal Aydın'ın söyleşisi ile başlayıp okurlarının kitaplarını imzalaması ile devam etti. Espark Alışveriş Merkezi'ndeki etkinliğe katılım yoğun olurken, sevenleri İclal Aydın'la fotoğraf çekinme fırsatı buldu. Sevenlerinin kitaplarını da imzalayan ünlü isim, böylesi yoğun bir kalabalıkla buluşma fırsatı bulduğu için AVM yönetimine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Eskişehir'de İclal Aydın'a yoğun ilgi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, Aydın, Güncel
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