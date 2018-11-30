Eskişehir'de İhracat da İthalat da Arttı

30 Kasım 2018 Cuma 10:54



30 Kasım 2018 Cuma 10:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı Ekim 2018 Dış Ticaret İstatistiklerine göre; Ekim 2018 ayında Eskişehir'de ihracat ve ithalat arttı.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2018 yılı Ekim ayındaki ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 16,5 artarak 94 milyon 105 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,4 artarak 89 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşti.Eskişehir'de, 2018 yılı ilk 10 aylık toplam ihracat 865 milyon 664 bin dolar, ithalat ise 767 milyon 112 bin dolar oldu.Ülkemizde ise ihracat yüzde 13 arttı, ithalat ise yüzde 23,8 azaldı. - ESKİŞEHİR