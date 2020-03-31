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Eskişehir'de ihracat da ithalat da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada; 2020 yılın şubat ayında Eskişehir'de ihracatın da ithalatın da arttığı belirtildi.

31.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:55
Eskişehir'de ihracat da ithalat da arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada; 2020 yılın şubat ayında Eskişehir 'de ihracatın da ithalatın da arttığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Eskişehir'de şubat ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 5,3 artarak 87 milyon 805 bin dolar, ithalat ise yüzde 12,1 artarak 69 milyon 890 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade edildi.

Ayrıca ülke genelinde ise, şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, İhracat, Bursa, Ekonomi
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