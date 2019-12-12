Haberler » Güncel » Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası - Haber

Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

12.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:56Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirtilen tutuklu sanık Ahmet Aksoy ile avukatı katıldı.

İddiaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Aksoy'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Yasin Günay da aynı sürede mahkumiyetle cezalandırıldı.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12 Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haber
14:10 Merkez Bankasından beklenen faiz kararı - Haber
14:10 Sultan Alparslan'ın zırhı ve silahlarını mini heykellerle tanıtıyorlar - Haber
14:10 Çorum'da narkotik operasyonlarında bir ayda 30 kişi gözaltına alındı - Haber
14:06 Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar'dan ETB Başkanı Oral'a ziyaret - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
12.12.2019 14:17:58