Eskişehir'de iki katlı ev karantinaya alındı
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 kişinin temas ettiği düşünülen iki katlı evde bulunanlar karantina altına alındı.
06.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:24
Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Uğursal Sokak'ta yaşayan M.Ş, E.Ş. ile A.Ş. rahatsızlanarak Şehir Hastanesine başvuruda bulundu.
Burada yapılan testlerinde Kovid-19 pozitif oldukları anlaşılan 3 kişinin yaşadığı iki katlı ev ile burada ikamet eden 15 kişi önlem amacıyla 14 günlük karantinaya alındı.
Evde bulunanların bu süreçteki ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliğince karşılanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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