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Eskişehir'de ilginç gasp olayı: 2 gözaltı

Eskişehir'de, sokak ortasında bir şahsı gasp eden iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

07.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:50Eskişehir'de ilginç gasp olayı: 2 gözaltı
'de, sokak ortasında bir şahsı gasp eden iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokakta yaşandı. U.T. (32) akşam saat 22.15 sıralarında Nayman Sokak üzerinde yürüdüğü esnada, kuzeni R.E.E. (19) ve A.T. (19) isimli şüpheliler kendisine saldırıda bulundu. Zanlılar, saldırı esnasında meydana gelen kavgada, U.T.'nin sırtında bulunan ve içerisinde laptopunun olduğu çantayı zorla gasp edip kaçtı.

Ardından Çarşı Merkezine şikayette bulunmak üzere giden U.T.'ye, burada tanımadığı bir erkek şahıs tarafından çantası ve laptopu getirildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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