Eskişehir'de ilk defa 'alaca sansar' görüntülendi

Eskişehir'de ilk defa canlı görülen 'alaca sansar' fotoğraflanıp kayıt altına alındı.

Eskişehir'de ilk defa 'alaca sansar' görüntülendi
19.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:00
Eskişehir'de ilk defa canlı görülen 'alaca sansar' fotoğraflanıp kayıt altına alındı.
Eskişehir'in yaban hayatını araştıran ve geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'de ilk kez vaşak, karaca, su samuru, yaban kedisi ve saz kedisi fotoğraflayıp kayda alan Orman Yüksek Mühendisi ve Yaban Hayatı Uzmanı Emir Özay, bu defa ilk kez alaca sansar (Vormela peregusna) görüntüledi. Konu ile ilgili bilgi veren Özay, "Kuş gözlemi yaptığım esnada onu fark ettim. Bugüne kadar bir kez onu görmüş fakat fotoğraflayamamıştım. Bu sefer oldukça yakındık birbirimize ve fotoğraflı kayıt almayı başardım. Bu tür çoğu kişinin bilmediği bir türdür. Eminim ki birçok insan bu türü şimdi ilk defa tanımış olacak. Desenleri, görünüşü ve renkleriyle birlikte çok güzel bir hayvan. Alaca sansar ülkemizin nadir türlerindendir. Dünya Doğa ve Doğayı Koruma Vakfı (IUCN) verilerine göre nesli azalma eğilimde olan bir tür. İki ayağı üzerine dikilerek etrafı kolaçan eder ve çığlık gibi bir ses çıkarır. Tehdit edildiği zaman kuyruk altındaki anal bezlerden kuvvetli bir koku salgılar. Bu yüzden ona bazı yörelerde benekli kokarca da denir. Alaca sansarın doğada üstlendiği görevi çok önemlidir. Küçük kemirgenler, sürüngenler ve amfibilerle beslenir. Yani bunların sayısını kontrol altında tutar. Tam bir çiftçi dostudur" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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